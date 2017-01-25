Arguvan'daki Yoncalı Barajı Faaliyete Geçti

Arguvan'da Yoncalı Barajı'nın faaliyete geçmesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirmede yaptığı konuşmada, baraj öncesi sulu tarımla ilgili alternatif ürünlerin tespit edilmesinin gerektiğini belirtti.



Bunun için gerekli olan toprak analizlerini içeren projelerin hazırlanması gerektiğini belirten Emeç, ilçenin güçlü yanının tarım ve hayvancılık olduğu ifade etti.



Emeç, vatandaşların daha iyi bilgilendirmesi için seminerlerin verilmesi gerektiğini söyledi.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da Yoncalı Barajı'nın faaliyete geçmesiyle ürün yelpazesinin genişletilmesi konusunda bilgilendirmeler yapılması gerektiğini aktardı.



Kızıldaş, şunları ifade etti:



"Önümüzdeki süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının davet edilmesi gerektiği düşüncemizi dile getirdik. Amaç toprak suyla buluştuğunda çiftçilerimizin bilinçli şekilde üretim yapması. Yapılan toplantıların sonucunda oluşacak tarımsal ve hayvansal ürünlerin yerinde değerlendirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması konularını görüştük."



Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Arazi Toplulaştırma Koordinatörü Basri Dağdelen, DSİ 92. Şube Müdürlüğü Başmühendis Özkan Yalçın, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi Eski Başkanı Fevzi Çiçek, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü mühendisleri katıldı.