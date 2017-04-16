Arguvan'da Torun ve Çocuklarının Yardımıyla "Sandık Başına" Gittiler

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşları 100'e yaklaşan vatandaşlar, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu kullandı.



İlçede yaşayan 87 yaşındaki Gülistan Güler, evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Kömürlük Mahallesi'ndeki Atmalılar İlk/Ortaokuluna torununun yardımıyla geldi.



Elinde bastonu ve yöresel kıyafetlerle sandık başına giden Güler, tercihini yaparak oyunu kullandı.



Yine aynı okula gelen 90 yaşındaki Kemal ve 80 yaşındaki eşi Zaide Karael, oğullarının arabasıyla oy kullanmaya geldi.



Her seçimde olduğu gibi bu halk oylamasında da oylarını kullanmak için sandık başına geldiklerini belirten Karael çifti, tüm vatandaşların oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri gerektiği ifade ettiler.



Karael çifti ve Güler, oy kullandıktan sonra bir süre okul önündeki banklara oturarak dinlendi.