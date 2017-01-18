Arguvan'da, Şehit Polis Sekin'in Yakınına Taziye Ziyareti

Arguvan ilçesinde polisler, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ilçede görev yapan yakınına taziye ziyaretinde bulundu.



Arguvan İlçe Emniyet Amir Vekili Emre Büyük ve beraberindeki polis memurları şehit polis Sekin'in Arguvan Mal Müdürlüğünde görevli kuzeni Kemal Tursun'u ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



Emre Büyük, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının hiçbir zaman için yalnız olmadığını söyledi.



Şehit yakınlarını ziyaret etmekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Büyük, "Şehit yakınlarının sorunları bizim sorunlarımız. Emniyet personeli olarak sık sık şehit ailelerini ziyaret edeceğiz. Şehit ailelerimiz yalnız değillerdir. Allah o şehitlerin annelerine, babalarına, kardeşlerine yakınlarına sabır versin. O hainlerin ve hayırsızların kökünü kazıyacağız." dedi.



Kemal Tursun ise ziyaretlerinden dolayı polislere teşekkür etti.