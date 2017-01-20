Arguvan'da Heyelandan Zarar Gören Ailelere Konut Desteği

Arguvan'da geçen yıllarda meydana gelen heyelanda zarar gören 44 aileye konut yapılacak.



Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Ertürk, yaptığı açıklamada, Bahçelievler ve Güveçli Mahallelerinde 2013 yılında heyelan meydana geldiğini hatırlattı.



Heyelan afetinden zarar gören 27 aile Bahçelievler Mahallesinde, Güveçli Mahallesinde ise 17 aileye konut ve ahır desteği verilecek.



Arguvan merkezindeki imar çalışması neticelendiği takdirde bu yıl içerisinde konut inşaatlarının başlayacağı kaydedildi.