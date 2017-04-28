Arguvan'da Başarılı 4 Polise Başarı Belgesi Verildi

Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuruna başarı belgesi verildi.



İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, polislere başarı belgesini verdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasının öncesi ve sonrasında polis ekiplerinin üstün başarı gösterdiğini kaydetti.



Başarı belgesi verilen memurların üstün gayretlerinin dikkat çektiğini aktaran Kaymakam Emeç, dikkatli ve duyarlı davranan hizmetin ifası için üstün bir özveri ve gayret sarfeden personele başarı belgesi verildiğini söyledi.



Emeç, Başpolis Fırat Çelik, polis memurları Mehmet Özen, Faruk Gül ve İmdat Kırıktaş'ın başarı belgesi aldığını da sözlerine ekledi.