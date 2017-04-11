Arena Para Basıyor

Beşiktaş maçında seyirci rekoru ile birlikte hasılat rekoru da kırıldı. Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı ilk maç olan Gaziantepspor sınavında 567 bin TL hasılat elde eden Trabzonspor, Alanyaspor maçından 500 bin TL, Karabükspor maçından 550 bin TL kazanmıştı. Bordo-mavili kulüp yeni stadında oynadığı iki derbiden Galatasaray sınavında 2 milyon TL'lik tribün geliri elde ederken, 41 bin kişinin izlediği Beşiktaş maçında ise bir rekora imza atarak kasasına tam 2 milyon 600 bin TL koydu. 5 maçtan kulübün elde ettiği toplam kazanç 6 milyon 217 bin TL oldu. Bu para yönetimin acil ödemelerde mali olarak elini önemli ölçüde rahatlattı.



ESNAF DA BAYRAM ETTİ



Şenol Güneş Stadı, şehri de ihya etti. Beşiktaş derbisi için Trabzon'a gelen futbolsever ve misafirler hafta sonu tüm otelleri doldurdu. Üç günde yapılan turistik geziler, AVM ziyaretleri ve yiyecek harcamaları ile esnafın 3.5 milyon TL ciro yaptığı öğrenildi.



Kaynak: Fotomac