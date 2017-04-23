Arena'da Şaşırtan Değişiklik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında teknik direktörler herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı.



İlk olarak Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, 63. dakikada Aatif'ın yerine Volkan Şen'i oyuna soktu.



Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Igor Tudor ise ilk değişiklik hakkını 68. dakikada kullandı. Hırvat çalıştırıcı, Portekizli futbolcu Bruma'yı oyundan çıkardı ve Garry Rodrigues'i sahaya sürdü.



Bu kararın ardından Türk Telekom Arena Stadı'nda karşılaşmayı takip eden Galatasaray taraftarı, Tudor'un bu kararını pek beğenmedi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar Igor Tudor'un yaptığı bu oyuncu değişikliğini protesto ederken, Bruma lehine tezahüratta bulundu. Öte yandan Bruma da kendisine destek veren taraftarları alkışladı.



[haber=33726]