Arena'da Rekor Günü!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide Türk Telekom Arena'nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor.



Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi maça ilgi son anda yükselirken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi.



TT Arena'da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.



(Fotomaç)