Arena'da Rekor Günü!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi ile sezonun rekorunu kıracak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide Türk Telekom Arena'nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor.
Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi maça ilgi son anda yükselirken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi.
TT Arena'da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.
(Fotomaç)
Kaynak: Sporvadisi.com
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