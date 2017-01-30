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Arena'da Konuk Atiker Konyaspor
30 Ocak 2017 Pazartesi 20:07
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında
Beşiktaş
, Atiker
Konyaspor
'la karşı karşıya geliyor.
Kaynak:
Dunya.com
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