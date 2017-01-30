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Arena'da Konuk Atiker Konyaspor
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Arena'da Konuk Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Arena'da Konuk Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'la karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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