Arena'da Gol Düellosu: Kartal Kabustan Uyandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar



8. dakikada Talisca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içi ön direkte topla buluşan Marcelo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.



11. dakikada Tolgay'ın iki kişiyi çalımlayarak attığı ara pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



13. dakikada Talisca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Atınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



19. dakikada Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın dokunuşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



24. dakikada Magaye'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Roni'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



34. dakikada Tolgay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'a çarparak kornere gitti.



39. dakikada sol köşeden Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Atınç'ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



44. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'dan oyun alanına geri döndü.



45+2. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.



52. dakikada Tolgay'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Itandje'ın solundan ağlara gitti. 2-1



62. dakikada sol kanattan Tosic'in ortasında kale sahası içinde Aboubakar müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapamadı. Meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.



66. dakikada Vinicius'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Magaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2



69. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Itandje'da kaldı.



77. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında kale sahası içinde Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası önü sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Tosic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Esat Sancaktar xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xxx, Atınç xxx (Adriano dk. 72 xx), Tosic xxx, Atiba x (Quaresma dk. 46 xx), Tolgay xxx, Talisca xxx, Oğuzhan xx, Babel xx, Aboubakar xxx (Necip dk. 82 ?)



Yedekler: Tolga, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Adanaspor: Itandhje xx, Digao xx, Didi xx, Mauricio xx, Renan xx, Foguinho xx, Tevfik xx, Vinicius xxx (Ahmet Dereli dk. 77 x), Koman xx (Bekir dk. 60 x), Roni xx, Magaye xxx



Yedekler: Hayrullah, Halil İbrahim, Emre Uğur, Samican, Reynaldo



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Goller: Aboubakar (dk. 11), Talisca (dk. 52), Tosic (dk. 80) (Beşiktaş), Roni (dk. 24), Magaye (dk. 66) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Fouginho, Didi, Mauricio (Adanaspor)



(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)