Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı tatili günleri neler?
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Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı tatili günleri neler?

Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı tatili günleri neler?
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Ramazan ayının son gününde arefe günü resmi tatil mi merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. 13 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Peki, 12 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan arefe gününde resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı tatili günleri neler? Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan ayının son gününde arefe günü resmi tatil mi merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. 13 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Peki, 12 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan arefe gününde resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Ramazan Bayramı tatili günleri neler? Ramazan Bayramı kaç gün? İşte detaylar haberimizde…

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramı öncesinde arefe günü gelecek. Sokağa çıkma yasağı kapsamında kutlanacak bayram öncesinde arefe günü de resmi tatil ilan edildi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RESMİ KURUMLARDA AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacak.

AREFE NE DEMEK?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

#EVDEKAL
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Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
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Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
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#EVDEKAL
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