Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!
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Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!

Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Arefe günü oruç tutulur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Arefe günü oruç tutulur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Arefe günü oruç tutulur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? İşte, detaylar.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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