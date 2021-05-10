Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Arefe günü ne zaman merak edildi. Ramazan Bayramı'nın bir önceki günü arife günü olmaktadır. Arefe gününde son oruç tutulacaktır. Ek olarak Arefe gününün bir önceki gecesi son teravih namazı kılınacaktır. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Arife günü ne zaman?
Ramazan Bayramı'nız şimdiden mübarek olsun! Bayramdan bir gün önce Ramazan Arefesi olacaktır. Peki arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram arefesi ne zaman? Arefe günü hangi gündür? 11 Mayıs Salı mı? 12 Mayıs Çarşamba mı? 13 Mayıs Perşembe günü mü? Hangi gün arife günüdür?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı günleri:
- Arefe Günü : 12 Mayıs Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe
- Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma
- Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi
Bayram namazı 13 Mayıs Perşembe günü kılınacaktır.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Arefe günü Bayram gününden bir gün öncedir. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.
AREFE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?
Arefe gününe 2 gün kaldı. 12 Mayıs Çarşamba arife günüdür.