Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman? 11 Mayıs mı, 12 Mayıs mı, 13 Mayıs mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Arefe günü ne zaman merak edildi. Ramazan Bayramı'nın bir önceki günü arife günü olmaktadır. Arefe gününde son oruç tutulacaktır. Ek olarak Arefe gününün bir önceki gecesi son teravih namazı kılınacaktır. Peki Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Arife günü ne zaman?