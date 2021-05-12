Arefe günü bankalar açık mı 2021? 12 Mayıs Arefe günü bankalar yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?

Arefe günü bankaların çalışma saatleri yakından takip edilen konulardan oldu. 12 Mayıs Çarşamba günü arefe günü kutlanacak. Resmi günlerde bankalar genel olarak yarım gün hizmet sunmaktadır. Peki, Arefe günü bankalar açık mı 2021? Arefe günü bankalar yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? Arefe günü banka çalışma saatleri neler? Bankalar kaça kadar çalışacak?