Arefe günü bankalar açık mı 2021? 12 Mayıs Arefe günü bankalar yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Arefe günü bankaların çalışma saatleri yakından takip edilen konulardan oldu. 12 Mayıs Çarşamba günü arefe günü kutlanacak. Resmi günlerde bankalar genel olarak yarım gün hizmet sunmaktadır. Peki, Arefe günü bankalar açık mı 2021? Arefe günü bankalar yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? Arefe günü banka çalışma saatleri neler? Bankalar kaça kadar çalışacak?
Arefe günü bankalar açık mı 2021? Arefe günü bankaların çalışma saatleri yakından takip edilen konulardan oldu. 12 Mayıs Çarşamba günü arefe günü kutlanacak. Resmi günlerde bankalar genel olarak yarım gün hizmet sunmaktadır. Peki, Arefe günü bankalar 2021 açık mı? Arefe günü bankalar yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? Arefe günü banka çalışma saatleri neler? Bankalar kaça kadar çalışacak? İşte detaylar haberimizde…
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?
Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
- Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
AREFE NE DEMEK?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL