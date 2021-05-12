Arefe günü 1000 ihlasın fazileti nedir? Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve önemi nedir?

Arefe günü 1000 ihlasın fazileti nedir, Arefe günü 1000 ihlas suresi okumak önemi nedir? Soruları araştırılıyor. Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili 'Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.' Peki, Arefe günü 1000 İhlas hangi vakitte okunur? Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti ve önemi nedir?

Arefe günü 1000 ihlasın fazileti nedir? Sıkıntılarından kurtulmak isteyen müminler sık sık İhlas Suresini okumalıdır. Eve girerken besmele çektikten sonra okunduğu takdirde hane bereketlenir. Bunun dışında namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken de hem Arapça hem de Türkçesi okunabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER? AREFE GÜNÜ NASIL NAMAZ KILINMALI?

Peygamberimiz Hz.Muhammed, bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde buyurmuştur. Arefe günü bu nedenle dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilmektedir. Arefe Günü yapılabilecek bazı ibadetler şunlardır;

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan sonra ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylelikle Arafat sevabına nail olunur ve günahlar bağışlanır.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalıdır. Namazlar bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın ilk rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat şeklinde kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

Arefe gününde şu namazlar yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak da yine tavsiye edilen ibadetlerdendir.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELER?

Mübarek gün olan Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

Arefe bayramı ve gecelerinde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' istigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah, Arefe günü yine şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Anlamı: "Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır." Bu özel günde her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin de okunması gerektiği belirtiliyor.