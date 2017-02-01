Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Zirve Takibini Sürdürdü

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nin 17. haftasında Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), Adana Şakirpaşaspor'u 21-17 mağlup etti.



Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 10-6 ev sahibi ekip üstünlüğünde tamamlandı. Puanını 26'ya yükselten Rize ekibi 3. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü.



Salon: Ardeşen Meslek Yüksek Okulu



Hakemler: Mahmut Boyraz xx, Ebubekir Boyraz xx



Ardeşen Gençlik: Kristina xx (Şeyma xxx), Tea xxx 4, Tanja xxx 2, Melek xxx 4, Neslihan xxx 2, İlayda xxx, Buse xxx 1, Duygu xx, Valeria xxx 1, Gamze xxx 4, Olga xxx 3



Adana Şakirpaşa: Müteber xx, Sümeyye xx 1, Viktoria xx, Aleyna xx, Hanna xx, Şerife xx, Adriana xx, Seda xx, Julia xxx 7, Nisa xx



İlk yarı: 10-6 (Ardeşen Gençlik)



Maç sonucu: 21-17 (Ardeşen Gençlik)



(Ömer Faruk Zenginal /İHA) - RİZE