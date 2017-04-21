Ardahanlı Süt Üreticilerinden İzmir'e Teknik Gezi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da süt ve süt ürünlerinin daha modern ve daha kaliteli üretimi için çalışma başlattıklarını bildirdi.



Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-13 Nisan tarihlerinde süt üreticileri üyelerinin vizyon ve bilgilerini geliştirmek amacıyla düzenledikleri programda İzmir, Tire ve Kiraz'a yönelik teknik gezide bulundukların belirtti.



Süt üreticilerinin yanı sıra ilgili kurumlardan da yetkililerin katılımıyla 29 kişilik bir ekiple İzmir'e gittiklerini anlatan Demirci, "Bu gezi kapsamında Tire'de süt üreticileri ve kooperatifler ziyaret edildi. Ayrıca İğdeli'de de aynı ziyaret gerçekleştirildi. Burada uygulama örnekleri yerinde görüldü. Söz konusu alanlarda bilgi alışverişinde bulunuldu. Son derece verimli olan bu gezimizin devamı yurt dışı ile sürecektir." ifadelerini kullandı.



Özellikle Tire'nin süt ve süt ürünleri üretimi konusunda önemli bir merkez olduğunu kaydeden Demirci, gezi kapsamında Tire Ticaret Odası ile kardeş oda protokolünün de imzalandığını sözlerine ekledi.