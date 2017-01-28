Ardahan Valisi Özefe İş Adamlarını Yatırıma Çağırdı

İstanbul'da Kars-Ardahan-Iğdır Sanayici İş adamları Derneği'nin (KAISİAD) organize ettiği toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'a yatırım yapmaları için iş adamlarına çağrıda bulundu.



Toplantıda bir konuşma yapan KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe, İstanbul'da yaşayan hemşehri iş adamları olarak doğdukları topraklara ellerinden gelen desteği sunmak için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Toplantıda konuşan Vali Özefe, Ardahan'ın yapılacak yatırımlarla Orta Asya'ya, Kafkasya'ya açılan bir kavşak noktası olacağına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:



Ardahan'a yatırım yapın



"Memlekete bağımız ne kadar güçlü olsa da çocuklarımıza oraya bağlayacak unsurlar yaratmamız gerekmektedir. Bu da iş adamlarımızın yapacağı yatırımlarla olur. Burada iş adamlarımıza büyük iş düşüyor. Siz değerli iş adamlarımız Ardahan'a yatırım için bekliyoruz. Biz devlet olarak sizlere her türlü desteği sunmaya hazırız.



Yeter ki siz doğduğunuz, büyüdüğünüz memleketinize yatırım yapın. Başbakanımızın açıkladığı yatırım ve destek hamlesi projesine göre Kars merkezli Ardahan, Iğdır, Ağrı'nın kalkınmasında umuyoruz ki Ardahan da siz iş adamlarının desteğiyle istediğimiz düzeyde yatırımı alacaktır."



Kayak tesisi şart



Ardahan'a bir kayak tesisi yapılması gerektiğini belirten Özefe kış turizminin önemine değinerek şunları kaydetti:



"Kış turizminde Kars Sarıkamış kayak merkezinde yapılan ciddi yatırımlarla iyi durumda, ciddi bir merkez.



Ardahan'da kış turizm Yalnızçam Kayak Merkezi'nin bin 600 metre pist uzunluğu var, telesiyeji var, bunun yanında 2015 yılında ihale süreci başlayan bir projeyle Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 3 bin metre uzunluğunda pist ve kapalı telesiyej yaptırıyoruz, 2019 yılında hizmete girecektir. Bu sayede Yalnızçam Kayak Merkezi çok daha güzel, çok daha iyi merkez haline gelecektir."