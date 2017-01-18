Ardahan Müftüsü Kondi Açıklaması

Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra insanların dine ve dindarlara bakışı ciddi anlamda yara almıştır. Bu algıyı değiştirebilmek için doğru bilgiyi doğru kaynaktan insanlarımıza ulaştırmanın gayretinde olacağız." dedi.



Gaziantep İl Müftü Yardımcılığından Ardahan İl Müftülüğüne atanan Kondi, görevine başladı.



Görevi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kondi, serhat şehrinde görev almanın mutluluğu ile Ardahan'a geldiğini söyledi.



2017'nin ilk günleri olması nedeniyle, bu yılın bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kondi, şunları konuştu:



"Burada birlikte, istişare ederek faydalı hizmetler yürüteceğimize inanıyorum. Burada işi doğru yapmayı değil, doğru işi birlikte yapmayı esas alıyoruz. Asıl olan, öncelikle bu toplumu yanlış din algısından, doğru bir din algısı oluşturma noktasında gayret içerisinde olacağız. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra insanların dine ve dindarlara bakışı ciddi anlamda yara almıştır. Bu algıyı değiştirebilmek için doğru bilgiyi doğru kaynaktan insanlarımıza ulaştırmanın gayretinde olacağız. İnsanlarımıza bidat ve hurafelerden arındırılmış şeklide ulaştırabilmek için çalışacağız. Bunun için personelimizle, görevli arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıp gayret göstereceğiz. Buda bizim asli görevimizdir."



Özellikle gençlere, öğrencilere ve halka yönelik plan ve projelerinin olduğunu kaydeden Kondi, "Camilerimizi namaz kılınan ve cuma günleri bir saat cuma vaazı yapılan yerlerden ziyade gençlerimizin geldiği, bir araya toplandığı problemlerin konuşulabildiği, camiyi adeta severek gelecek insanlarımızın oluşturabileceği merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Camiden öğrencilere, camiden gençliğe yönelik bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.