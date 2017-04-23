Ardahan Fırtına Çatıları Uçurdu

Fırtına çatıları uçurdu



Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı İlçe Emniyet Amirliği ile birkaç evin çtısı uçtu.



Elektriklerin kesilmesine de neden olan fırtına da soğaka çıkanlar güçlükle yürüyabildi. Uzmanlar gecedede devam edecek olan fırtına nedeniyle zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.



GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ



-Fırtına nedeniyle uçan çatılar



-Emniyet Müdürlüğünün çatısının ve bazı evlerin çatılarının sökülmesi



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan),(DHA)



(Tür: Yurt)