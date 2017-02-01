Ardahan Emniyeti'nde Atama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde atamaların yapıldığı bildirildi.



Müdürlük bünyesinde atama ve tayin ile boşalan kısımlara bazı atamalar gerçekleşti.



Buna göre, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ın yardımcılığına 2. sınıf Emniyet Müdürleri Murat Ceylan, Okan Arslan ve Hakan Saygıner getirildi.



Müdürlükteki şubelerde başka atamaların da yapıldığı öğrenildi.