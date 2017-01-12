Ardahan Eksi 25'i Gördü

Sibirya soğuklarının etkili olmaya devam ettiği Ardahan'da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 25 dereceyi gören kentte ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda bir metrelik buz sarkıtları oluştu.



Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel manzaralar oluştururken soğuk hava, ağaçların ve yolların buz tutmasına neden oldu.



Can Kara isimli vatandaş, "Şu anda Ardahan'da dereceler eksi 17'yi gösteriyor. Hava çok soğuk ve müthiş bir sis var. Zor şartlar altında yaşıyoruz" dedi.



Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Ardahan merkez ve Göle ilçesinde ölçülürken, Çıldır'da eksi 17, Damal'da eksi 18 ve Posof'ta eksi 12 derece olarak ölçüldü. - ARDAHAN