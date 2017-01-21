SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Ardahan Dernekler Federasyonu'ndan 'Recep İvedik' Tepkisi / Ek Fotoğraf
Ardahan Dernekler Federasyonu'ndan 'Recep İvedik' Tepkisi / Ek Fotoğraf
21 Ocak 2017 Cumartesi 16:50
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9185891] DHA
1
18
33
sponsored ads
8 yıl dünyayı yönetti, evine trenle döndü
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin "FETÖ raporu" haberine sert tepki
Tek gecesi 100 bin dolarlık teklife cevabını verdi!
Mahkemeden çıkan kararı duyan anne, kızıyla birlikte balkondan atladı
Ne yapacağını bilemedi, sosyal medyanın diline düştü
sponsored ads
DEAŞ'ın infaz timindeki teröristle ilgili gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da polise saldıran teröristin kimliği belli oldu
Eşine az rastlanır bir olay! Erkeğe tecavüz etti, yargılanıyor
Umut ne yaptın? Sergen çıldırdı
sponsored ads
Şehit cenazesinde kriz! Kılıçdaroğlu'nun çelengini cami dışına attılar
Bahçeli gülmemek için dirense de Sırrı gardını kırdı
Obama odadan kaldırmıştı, Trump ilk günden geri getirdi!
Kontağı çevirir çevirmez bu hale geldi! Canını zor kurtardı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Mühendisliği bıraktı patron oldu! Günlük 1 ton üretim hedefliyor
Erdoğan'dan referandum kararı sonrası ilk açıklama!
Trump imzayı attı, ilk bombasını patlattı
Reina saldırganının laptopunda dehşete düşüren detay!
El Bab şehidini top arabasına kadar omuzladı
Cami duvarlarındaki 64 yıllık gerçek ortaya çıktı
Meclis kürsüsündeki en acı konuşma: Çok ağır geldi
Şahan'a bir şok daha! Hepsi izinsiz çekilmiş
Futbolu bırakmak istediği takım şaşırttı
1 dakikada 1 asgari ücret kazandı
Noktayı koydu! Ulus'taki pavyonların akıbeti ne olacak
FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam, PKK'yı kendine kalkan yaptı
Havuzda dudaklarına yapıştı! Herkes bu sahneyi konuşuyor
Liverpool'a tarihi darbe
Anlaşma tamam! Süper Lig'de kaldı
Otomobilin plakalarını çaldı, dikiz aynasına bıraktığı not şaşırttı
Annesinin izinden gidiyor: Beni çıplak hayal etmesinler
Stüdyoda skandal tartışma! 'Mini etek' yorumu çileden çıkardı
Köprü ayağına çarpıp alev aldı, öğrenciler diri diri yandı
Şehit asker yakını çıktı, kara haberle yıkıldı
Efsane başkandan kötü haber! Hastaneden ilk açıklama geldi
Atiker Konya, 3 maç sonra nefes aldı
Arapların yeni Türk gözdesi!
Trump koltuğa oturdu, dolar hareketlendi!
"Sosa'yı alırım" demişti, kaderi belli oldu
Emre'den muazzam işçilik!
Asena golünü attı! Caner'in hevesi kursağında kaldı
Operasyon sona erdi, 10 sığınak kullanılmaz hale getirildi
Volkan'ın eşinden şaşırtan metrobüs itirafı! Kimse beklemiyordu
Sınırda yeni dönem! ÖSO savaşçıları çekiliyor, polisler geliyor
Ünlü sunucudan radikal karar! Ülkeyi terk ediyor
FETÖ üyelerinin gizli görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den bir skandal daha! PKK'lı teröristlere üniforma giydirdi
Fenerbahçe maçı davalık oldu
Zorda olsa ayağa kalktı, ailesinin canını kurtardı!
Törenden geriye kalan kare: Bush ve başındaki muşamba