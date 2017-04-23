Ardahan'da Yumurta Taşıma ve Yoğurt Yeme Yarışı
TÜRKİYE'nin Kafkaslar'a sınır ilçesi Posof'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu ve heyecanlı gösterilerle kutlandı.
TÜRKİYE'nin Kafkaslar'a sınır ilçesi Posof'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu ve heyecanlı gösterilerle kutlandı. Çocukların ağızlarında yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışması kutlamalara renk kattı.
Ardahan'ın Posof İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra Posof Lisesi Halı Saha da devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Sinan Bilek, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.
Posof Halitpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterileri büyük ilgi topladı. Çocuk bayramında öğrenciler arasında kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı ve gözü kapalı olarak yoğurt yeme yarışı, sandalye kapma yarışı, cüceler şov, gelin kaynana atışması, halk oyunları ve jimnastik gösteriler büyük alkış topladı. Velilerin de ilgi gösterdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri öğrenciler tarafından şiirler okunması ile sona erdi. - Ardahan