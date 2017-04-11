Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu



ARDAHAN - Ardahan'da öğlen saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yetkililer kar yağışının aralıklarla da olsa devam edeceğini hava sıcaklıklarının ise gece en düşük sıfırın altında 5 derece olmasının öngörüldüğünü belirttiler.