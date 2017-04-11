Ardahan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kent genelinde dünden itibaren etkili olan kar ve tipiden dolayı, özellikle yüksek kesimlerdeki sürücüler zor anlar yaşadı.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.



Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, karayollarının tamamında kar yağışının mevcut olduğu, tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi mevkilerinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.



Yollarda buzlanmanın da etkili olduğunu belirtilen açıklamada, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.