Ardahan'da Satranç Turnuvası

Hanak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla satranç turnuvası düzenledi.



İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökmen Arslankılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sportif etkinlikleri artırmak amacıyla satranç turnuvası düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğin 23 Nisan kapsamında organize edildiğini belirten Arslankılıç, "Etkinliğe minikler ve yıldızlar kategorilerinde 58 sporcumuz katıldı. Sporcularımız birlikte kocaman barış ve sevgi dolu bir ortam oluşturdu. Bize sadece bu tür sportif organizasyonları yapmak ve katılım sağlayan çocuklarımızın başarılarını izlemek kaldı." dedi.



Bundan sonra sporda hedeflerini büyüteceklerini belirten Aslankılıç, sporcuların 23 Nisan'daki törenlerde ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.