Ardahan'da Nisan'da Beyaza Büründü

ARDAHAN'da, sabah saatlerinde baylayan kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.



Ardahanlılar pazar gününe karla uyandı. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Dışarı çıkanlar Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de Nisan ayında yağan karın tarım için bereket getreceğini söyledi. Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. - Ardahan