Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Ovapınar köyünde oturan Şahbender (74) ve eşi Mecidiye Aras (73), yalnız yaşadıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Aras çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay gerine gelen sağlık ekipleri, çiftin öldüklerini tespit etti.
Cenazeler, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ardahan'da Soba Faciası, Yaşlı Çift Yaşamını Yitirdi
Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Şahbender Aras ve 73 yaşındaki eşi Mecidiye Aras yaşamını yitirdi.
Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
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