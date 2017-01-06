Ardahan'da Soba Faciası, Yaşlı Çift Yaşamını Yitirdi

Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.



Merkeze bağlı Ovapınar köyünde oturan Şahbender (74) ve eşi Mecidiye Aras (73), yalnız yaşadıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlendi.



Aras çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay gerine gelen sağlık ekipleri, çiftin öldüklerini tespit etti.



Cenazeler, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.