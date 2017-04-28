Ardahan'da İnşaat Kazısından Tabut Çıktı

ARDAHAN'da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan tabutun Rus generale ait olduğu ortaya çıkan tabutun Rus generale ait olduğu ileri sürüldü. Kentte 'Rus generalin tabutu bulundu' haberi, kısa sürede yayıldı ve yüzlerce kişi görmek için inşaat alanına akın etti. Kentin Karagöl Mahallesi'nde iş makinasıyla temel kazısı yapılırken, üzerinde hac işareti olan bir tabut ortaya çıktı.