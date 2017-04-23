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Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Yıktı - Ek Fotoğraflar
Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Yıktı - Ek Fotoğraflar
23 Nisan 2017 Pazar 17:38
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[9535033] DHA
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