Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Yıktı

ARDAHAN'da şiddetli fırtına bazı apartmanların çatılarının uçmasına ve ağaçların yıkılmasına neden oldu.



Sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğle saatlerinde hızını artırdı. İnönü Mahallesi'nde Sağlık Müdürlüğüne ait binanın ısı yalıtımları ve bazı binaların çatıları uçtu. Bazı ağaçlar ise fırtınanın etkisi ile yıkıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle iletim kablolarının kopması sonucu kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Sokakta yürüyenler de fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.