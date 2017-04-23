Ardahan'da fırtına can aldı: 1 kadın hayatını kaybetti



ARDAHAN - Ardahan'da fırtına nedeniyle uçan çatının parçalarının isabet ettiği 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ardahan'a 25 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen Köyünde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Uçan çatıların isabet ettiği Çimen Şener isimli kadın hayatını kaybederken 1'i çocuk toplam 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulans Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağdeşen Köyüne itfaiye ekipleri sevk edildi.