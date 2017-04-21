Ardahan'da Fetö/pdy'nin Darbe Girişimine İlişkin İddianame

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen, dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklara 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası verilmesi istendi.



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine karıştıkları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddia edilen zanlılar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 86 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasıyla darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgilere yer verildi.



İddianamede, tutuklu sanıklardan dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı tuğgeneral Erdem Kargın'ın olay günü askeri kışladan çıkardığına işaret edilerek, darbe girişiminin başarılı olması halinde Kargın'ın FETÖ/PDY tarafından "Ardahan-Artvin bölgesinin sıkıyönetim komutanı" olarak atanacağının belirlendiği belirtildi.



Zanlıların, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



"Tedbir almak amacıyla birlik komutanlarını birliğe davet ettim"



İddianameye göre Kargın ifadesinde, olay günü ülkenin bir kısmında bazı askerlerce kalkışma yapıldığı şeklinde haberler görmesi üzerine Ardahan'da olumsuz bir durum olmaması için ve tedbir almak amacıyla birlik komutanlarını birliğe davet ettiğini öne sürdü. Kargın, şu ifadeleri kullandı:



"Olay günü birlik komutanları birliğe geldiler. Saat 23.00 civarlarında Genelkurmay Başkanlığından 'harekat yıldırım' isimli gizlilik derecesine sahip bir mesaj aldım. Bu mesajı aldığımda yanımda İl Jandarma Alay Komutanı vardı. Yanımda olmasının sebebi, yukarıda bahsettiğim durum değerlendirmesi için birliğe dahil olmasa da onu da çağırmıştım. Mesajda ülke genelinde sıkıyönetim ilan edileceği, benim de Ardahan-Artvin Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığım yazılıydı. Bu emrin, Genelkurmay Başkanlığının resmi emri olduğunu düşündüm ve bütün emirleri bu bağlamda verdim ve emirleri vermek için ilk önce tüm Tugay personelini yemekhanede topladım."



İl Emniyet Müdürünü de durum değerlendirmesi yapmak maksadıyla davet ettiğini ileri süren Kargın, ardından valinin kendisini arayarak askerleri geri çekmesini istediğini belirtti. Kargın, ifadesinde şunları kaydetti:



"Bir süre sonra Vali Bey beni aradı. Görevlendirdiğim binalardaki askerleri çekmemi söyledi. Ben de gerek basın yayın organlarından takip ettiğim kadarıyla olayın belli bir grubun faaliyeti olduğunu anlamam gerek Vali beyin konuşması gerek Vali beyin askerlerimi çekmemi istemesi gerekse Başbakanın televizyondaki konuşmaları ve yine halkın belirli yerlerde yavaş yavaş toplanmaya başlaması, onlara zarar gelmemesi nedeniyle askerleri saat 01.30 sıralarında Tugay'a geri çektim."