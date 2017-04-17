Ardahan'da davullu zurnalı referandum kutlaması



ARDAHAN - Ardahan'da 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucunun açıklanmasının ardından Ak Parti İl Başkanlığı binası önünde davullu, zurnalı kutlama yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından partililer Ardahan'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Kalabalık grup Referandum sonucunu, davul zurna eşliğinde halay çekip kutladı.

Kutlamaların yapıldığı alanda Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.