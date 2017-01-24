Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakaret Eden 5 Kişi Tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konuldu. İfadeleri alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol talebiyle Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



2 şüpheli hakkında da yakalama emri düzenlendiği bildirildi. - ARDAHAN