Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ardahan-Artvin karayolunun 22'nci kilometresi Laşet mevkisinde heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan araç sürücüleri ve yolcular yolun trafiğe açılmasını bekledi.
Karayolları ekipleri yolun ulaşma açılması için çalışma başlattı. - ARDAHAN
Ardahan-Artvin Karayolunda Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı
Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
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