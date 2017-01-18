Ardahan-Artvin Karayolunda Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Artvin Karayolunda Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Artvin karayolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Artvin karayolunun 22'nci kilometresi Laşet mevkisinde heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan araç sürücüleri ve yolcular yolun trafiğe açılmasını bekledi.

Karayolları ekipleri yolun ulaşma açılması için çalışma başlattı. - ARDAHAN

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