Ardahan'a Nisan karı



ARDAHAN'da, sabah saatlerinde baylayan kar yağışı etkili oldu, kent merkezi uzun biraradan sonra yeniden beyaza büründü.



Ardahan'lılar hafta sonu tatilinde güne karla uyandı. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı sabah erken saatlerde yerini kara bıraktı Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışında yürüyerek işyerlerine giden Ardahan'lılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de Nisan ayında yağan karın tarım için bereket getereceğini söylediler. Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.