Ardahan 97 Yaşında Sandık Başında

97 yaşında sandık başında



ARDAHAN'da 97 yaşındaki Muhlise Nine, kızı ve torunlarının yardımlarıyla geldiği sandıkta oyunu kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen Muhlise Uygur için 23 Şubat Ortaokuluna geldi. Kızı ve torunlarının yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkan Muhlise Nine oyunu kullanarak okuldan ayrıldı. Kaç kez oy kullandığını hatırlamayan 6 çocuk, 14 torun sahibi Muhlise Nine, "Allah devlete zeval vermesin. Hakkımızdan hayırlısı ne ise o olsun" dedi.



Oy kullanma sırasında Muhlise Nine ile karşılaşan AK Partili Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Yaşına rağmen gelip oy kullandığı için kendisini tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi.