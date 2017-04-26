Arda Turanlı Barcelona Farklı Kazandı

Barcelona: 7 - Osasuna: 1



İspanya 1. Futbol Ligi'nin 34. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Osasuna'yı 7-1 mağlup etti.



Camp Nou Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'ya farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 61. dakikalarda Messi, 30 ve 58. dakikalarda Andre Gomes, 64 ve 86. dakikada Alcacer ile 68. dakikada penaltıdan Mascherano kaydetti. Osasuna'nın tek golü ise 48. dakikada Roberto Torres'den geldi.



Bu sonuçla Barcelona, 78 puanla liderliğini sürdürürken, Osasuna ise 18 puanla La Liga'da son sırada kaldı.



ARDA İLK 11'DE



Bu arada sakatlığı geçen Barcelonalı Arda Turan, Osasuna karşısında 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.



MADRİD / DHA