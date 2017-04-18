Arda Turan ve Spotify'den İş Birliği

Barcelona'da top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Arda Turan, Facebook üzerinden yaptığı duyuru ile Spotify'de kendi hesabını açtığını belirtti. Onaylanmış hesaba sahip Arda'nın hazırladığı müzik listeleri ise görülmeye değer.



Türkiye Milli Futbol Takımı kaptanı ve dünya devi Katalan ekip Barcelona'da top koşturan Arda Turan gün içerisinde yaptığı bir açıklamayla Spotfiy'de onaylı (verified) hesabını açtığını belirtti. Daha önce birçok kez kendi Instagram hesabında arabada şarkı söylerken paylaşımlarda bulunan Turan, müzik listelerini de kendi zevkine göre oluşturduğunu ifade etti. Turan, Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı duyuruda; "Spotify sayfamı açtım. Sizler için güzel de listeler hazırladım. Bi' göz atın derim" ifadelerini kullandı.



"Efsaneler", "Eskiler Ne Güzeldi", "Tavla Oynarken", "Deplasman Yolu" ve "Sevdiğim İspanyollar" gibi listelere sahip hesapta, eski Türkçe şarkılar dikkat çekti. Genellikle Türkçe şarkılar dinlemeyi tercih eden dünyaca ünlü futbolcu bugün yaptığı Instagram paylaşımında Müslüm Gürses'ten Affet söylüyordu. Turan en sevdiği sanatçının ise Barış Manço olduğunu açıklamıştı.



Arda Turan'ın Spotify hesabına bu adresten ulaşabilirsiniz: https: //open.spotify.com/user/iamardaturan