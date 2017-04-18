Arda Turan Sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında sahasında Juventus ile karşılaşacak Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique, 5 gol atarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi. FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Barcelonalı Arda Turan'ın da karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor.



İspanyol teknik adam, yarınki Juventus karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk maçta aldıkları 3-0'lık mağlubiyete rağmen turu geçmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti. FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Barcelonalı Arda Turan'ın da karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor. Katalan temsilcisinde takımla antrenmanlara çıkan ve sorun yaşamayan Arda'nın yanı sıra tedavileri sona eren Javier Mascherano ve Jeremy Mathieu'nun da kadroya girme olasılıkları bulunuyor.