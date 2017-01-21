Arda Turan'ın Son Fotoğrafı Dalga Konusu Oldu: Balici Misin

Barcelona'da top koşturan milli yıldızımız Arda Turan, Instagram hesabında bir fotoğraf paylaştı, dakikalar içinde yüzlerce yorum yağdı.

Başında kapüşonu, elinde kırmızı tesbihi ve kaygı dolu bakışları ile objektife bakan Arda Turan'ın bu haline takipçilerinin büyük kısmı esprili bir dille eleştirel yorumlar yazdı.

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI:

mmuratcagatay @ardaturan Abi sen milli gururumuzsun niye barça sokaklarının çete lideri gibi poz veriyorsun

burhankaradmr @ardaturan Abi balici misin sen bu poz ne Messi'nin yanında top koşturuyorsun lütfen böyle poz verme

gkhn_akts Günahkar sokakların tövbekar çocuğu gibi çıkmışsın @ardaturan

f.ceken21 Abi baliciye benzemişsin Tövbe Estağfurullah yapma öyle şeyler Arda

sedat9000Tespih işine mi girdin Paşalı?

gunlerahmet Abi neden balici pozu verdin? @ardaturan

emretrs_1299 Abi sen koskoca Arda TURAN'sın ne bu ergen pozu