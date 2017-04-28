Arda Turan İçin İtalya İddiası!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.



Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.



ZANETTI ÇOK İSTİYOR



Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, teklifi önce reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.



İLK ÖNCE ARDA'YI İSTEDİ



Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı. Arjantinli teknik adamın istediği ilk ismin Atletico Madrid'den eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.



Haberde Diego Simeone'nin kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi ve böylece transfer bütçesinin büyümesi için de görüş belirttiği bilgisi de verildi.



(Sabah)