Arda Turan, Emre Çolak'ın Dövmesiyle Dalga Geçti

Kariyerlerini İspanya'da sürdüren milli oyuncularımız Arda Turan ile Emre Çolak, ilk fırsatta bir araya gelirken ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

HASRET RÜZGARLARI

Barcelona'da top koşturan Arda Turan ve Deportivo La Caruna oyuncusu Emre Çolak, sosyal medyada futbol hayatını Çin'de sürdüren Burak Yılmaz ile yaptıkları görüntülü sohbeti paylaştı. Arda Turan paylaşımda 'Hasret rüzgarları çok erken esti." ifadelerini kullandı.



DALGA GEÇTİ

Sosyal medya hesabından Emre Çolak'ın yeni dövmesini paylaşan Arda Turan ise başarılı oyuncuyu fena diline doladı. 'One' yazılı dövme için 'Ne kadar da yaratıcı' yorumunu yapan Arda Turan, kahkaha emojilerini sıralamayı ihmal etmedi. Olaydan habersiz olan Emre Çolak, hakkında yapılan yorumların ardından durumunun farkına vardı.





