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Arda Turan Depremi
Igor Tudor'u Yakan Gerçek!
Arda Turan Depremi
Barcelona'nın gelecek sezon ki kadrosuna ilişkin bir rapor hazırlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpıcı bir yorumda bulundu.
13 Nisan 2017 Perşembe 13:25
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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