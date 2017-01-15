İspanya Ligi'nde Barcelona sahasında Las Palmas'ı konuk etti.

Katalan ekibi maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona sahasında Las Palmas'ı 5-0 ile geçerken galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikalarda Suarez, 52. dakikada Messi, 59. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal kaydetti.

Mücadelenin 59. dakikasında Luis Suarez'in vuruşunda kaleciden dönen topu ağlara göndererek takımını 4-0 öne geçirdi.

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ARDA TURAN'DAN REKOR

Mücadelede milli futbolcumuz Arda Turan attığı golle yeni bir rekor kırdı.

Las Palmas karşısında takımının 4. golünü kaydeden Arda Turan, ligin bitmesine uzun bir süre kalmasına rağmen kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu.

Bu golle bu sezon çıktığı resmi maçlardaki gol sayısını 12'ye çıkaran Arda, kariyer rekorunu kırdı.

Kaynak: Sporvadisi.com



