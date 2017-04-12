Arda Turan'dan Haber Var
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İtalyan ekibi Juventus'a 3-0 mağlup olan Barcelona, lig maçı hazırlıklarına başladı
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Katalan ekibinde 15 Nisan'da Real Sociedad ile oynanacak maçın hazırlıkları moralsiz başlarken, sakatlığı bulunan Arda Turan'dan ise iyi haber var.
Arda Turan, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynadığı hazırlık maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı.
Yıldız oyuncunun, sağ kasığındaki yaralanma sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Ligdeki Granada, Sevilla ve Malaga maçlarında forma giyemeyen Arda Turan, Devler Ligi'ndeki Juventus karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.
Real Sociedad maçında oynaması zor görünen Arda'nın, 23 Nisan Pazar günü Real Madrid ile oynanacak derbi maçta forma giyme ihtimali daha yüksek görünüyor.
29 yaşındaki Arda Turan bu sezon 13 gol atıp 6 asiste imza attı. 1 kez sarı kart gören Arda ilk 11'de ise 19 kez yer almıştı. (Ajansspor)