Arda Turan'dan Çin Açıklaması

Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan, Çin’e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Arda Turan'dan Çin Açıklaması

Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan, Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Murat Boz ve Acun Ilıcalı, NTV Spor'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Milli futbolcu Arda Turan, transfer iddialarına açıklık getirerek, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" dedi. - İSTANBUL

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