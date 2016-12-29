Arda Turan, Çin'den Gelen Teklifleri Yalanladı

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Çin'den teklif geldiği haberlerini yalanladı. NTV Spor'a konuk olan Arda Turan, "Çin'den teklifler olduğu yazılıyor ama bize gelen teklif yok. Kulübümden çok memnunum, onlar da memnun. 33'e kadar kontratım var" dedi.

"ARAYIN KONUŞALIM"

Basına da tepki gösteren deneyimli futbolcu, "Barcelona için önemli bir parça olduğumu düşünüyorum. İnsanlar saygı gösterecekler. Gerek Türk, gerek İspanyol basını. Ben ulaşılabilir, paylaşılabilir bir adamım. Arayın konuşalım." sözlerini kullandı.

Programda yer alan Burak Yılmaz ise, "Arda'ya Çin'e gel demem.. O çok üst düzey oynuyor." dedi.